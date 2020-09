Caso Suarez, avvocato Juventus: ho chiesto esame senza riguardi

"Nelle mie funzioni di legale ho messo in contatto Luis Suarez con l'Università per stranieri di Perugia". Lo scrive in una nota l'avvocato Maria Turco, legale della Juventus, che ha seguito la vicenda collegata alla certificazione di conoscenza della lingua italiana del giocatore uruguaiano. "Le mie parole sono riportate fuori contesto: ho infatti espresso la richiesta che la procedura avvenisse senza alcun tipo di trattamento di riguardo", si legge.