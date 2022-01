Caso Djokovic, l'Australia revoca nuovamente il visto al campione

-afp

Il governo australiano ha revocato per la seconda volta il visto d'ingresso al Novak Djokovic, che ora rischia l'espulsione dal Paese. Il provvedimento è stato adottato dopo che un giudice di Melbourne aveva annullato la decisione del governo di invalidare il visto del campione, al quale era stato negato l'ingresso in Australia perché non è vaccinato contro il Covid.