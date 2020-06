Calcio, il Benevento batte 1-0 la Juve Stabia ed è promosso in Serie A

Il Benevento è promosso in Serie A con sette giornate di anticipo sulla fine del campionato di Serie B. La squadra campana allenata da Pippo Inzaghi ha ottenuto la certezza matematica del salto di categoria grazie al successo per 1-0 nel derby regionale contro la Juve Stabia. E' Marco Sau a siglare il gol della festa per i Sanniti, in dieci dal 24'. Il Crotone pareggia 1-1 con l'Ascoli ed è raggiunto dal Cittadella (2-0 al Perugia) al secondo posto.