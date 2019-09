Calcio, cori contro Lukaku: nessuna sanzione per il Cagliari

Il giudice sportivo ha deciso di non sanzionare il Cagliari per i "buu" indirizzati a Romelu Lukaku nella partita con l'Inter. "Prima del rigore, e solo in quell'occasione - scrive il giudice - si sono levati cori, urla e fischi per Lukaku e sono stati percepiti versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio e dai collaboratori della Procura Federale come discriminatori a causa dei fischi e delle urla".