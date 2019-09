Campagna d'odio su Facebook 22 settembre 2019 19:37 Bologna, insulti a Mihajlovic su una pagina Facebook: la società denuncia tutto alla Polizia Postale Prese in giro allʼallenatore rossoblu per la sua leucemia: “Gol di Ramsey, Rip Sinisa”. Si scatena lʼira dei tifosi

In queste ore, l’ira dei tifosi del Bologna è tutta contro “Il calcio ai tempi di WhatsApp”, una pagina Facebook che prende in giro l’allenatore rossoblu Sinisa Mihajlovic e la leucemia dalla quale è affetto. Post molto offensivi e caratterizzati da un umorismo macabro, segnalati più volte dagli utenti di Facebook all’attenzione del social network e del Bologna Calcio. La società calcistica sta ora cercando, tramite la Polizia Postale, di ottenere provvedimenti nei confronti dei gestori della pagina.

Gli insulti a Mihajlovic- La campagna di odio della pagina, che conta 45mila follower, comprende prese in giro di ogni genere. “Gol di Ramsey, Rip Sinisa”, recita un post. “Mihajlovic che ha deciso? Presenzierà domenica contro la Roma o c’ha la bua pure stavolta? Giusto per sapere eh, visto che ogni volta cambia idea”. Oppure: “Però il motivo di giocare Bologna-Spal di Venerdì non lo vedo. Forse perchè avevano paura che Mihajlovic non arrivasse vivo a domenica? O forse perchè Sinisa Sabato e Domenica doveva fare la chemio?”.

Mihajlovic non è l’unico bersaglio della pagina - La macabra ironia della pagina non ha preso di mira solo il tecnico serbo. In passato, erano stati insultati anche i calciatori Davide Astori e Gaetano Scirea, il conduttore Fabrizio Frizzi e il figlio malato del calciatore Bernardo Corradi.