Bebe Vio si allena con Dino Zoff: "Le prende ancora tutte"

Prendete il capitano della Nazionale Italiana di calcio Campione del Mondo nel 1982 - che nonostante l'avanzare dell'età dimostra di avere ancora ottimi riflessi - e aggiungeteci la determinazione e l'entusiasmo che distinguono la campionessa di fioretto Bebe Vio. Il risultato è un incredibile allenamento tra due stelle dello sport, capaci di emozionare il grande pubblico con le loro gesta. "Oggi ho avuto l'onore di allenarmi con il grande Dino Zoff - ha commentato la giovane atleta su Instagram, dove ha pubblicato il video in cui i due si lanciano la palla restando in equilibrio su un solo piede - Non è più un bimbo ma le prende ancora tutte".