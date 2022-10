Basket, la Nazionale italiana con sindrome di Down è campione del mondo

Ennesimo successo per la Nazionale italiana di pallacanestro FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) composta da atleti con sindrome di Down.

La squadra è campione del mondo per la terza volta. Gli azzurri hanno battuto l'Ungheria nella finalissima dei Mondiali a Funchal , in Portogallo . Dopo le vittorie del 2018 e 2019, il roster di Giuliano Bufacchi compie un'altra impresa sportiva. L'Italia ha finora vinto ogni titolo Mondiale (ed Europeo) messo in palio.