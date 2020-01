Barcellona, ufficiale l'esonero di Valverde: al suo posto Setién

Il Barcellona ha deciso di cambiare allenatore per dare una svolta alla squadra dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa spagnola. Il club blaugrana ha annunciato l'esonero a Ernesto Valverde, che ha affidato al suo procuratore il compito di trattare i termini del suo addio. Al suo posto sulla panchina del Barça arriva Quique Setién, ex allenatore di Las Palmas e Betis.