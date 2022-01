Australian Open, Novak Djokovic di nuovo in stato di fermo

Djokovic torna quindi nel centro di detenzione per migranti in attesa che il suo appello contro la seconda cancellazione del suo visto da parte dell'Australia venga esaminato in tribunale.

Per il governo australiano la presenza del tennista serbo durante le due settimane agli Australian Open, al via lunedì 17 gennaio, potrebbe mettere a rischio vite e ordine pubblico, aumentando il sentimento anti-vax e il disprezzo per le regole Covid-19. Per questo le autorità ne hanno chiesto l'espulsione del serbo dal Paese.