Amichevoli, Italia-Estonia 4-0: Grifo guida la Nazionale degli esperimenti

Ansa

L'Italia di Mancini, guidata da Evani in panchina, ha vinto 4-0 l'amichevole di Firenze contro l'Estonia. Tanti esperimenti e debutti in maglia azzurra, ma è di Vincenzo Grifo il volto in copertina del match. Il centrocampista del Friburgo ha firmato una doppietta con un bel destro a giro al 14' su assist di Lasagna e un rigore al 75'; sul tabellino dei marcatori anche Bernardeschi (27') e Orsolini che ha procurato e realizzato un rigore.