Al Frosinone non basta Rohden, Spezia per la prima volta in Serie A

Lo Spezia vola per la prima volta nella sua storia in Serie A. E' festa grande per gli Aquilotti di Vincenzo Italiano che, dopo ben 114 anni di vita, ottengono una storica promozione nella massima categoria, raggiungendo Benevento e Crotone per la stagione 2020/2021. Allo stadio Picco la formazione ligure soffre contro il Frosinone e perde 1-0 con gol di Rohdén al 61’. Un ko indolore, però, visto il successo ottenuto all’andata e il miglior piazzamento.