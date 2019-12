Zivert, il nuovo vento del pop spira dalla Russia

Con "Life” è diventata una stella in Russia ma Zivert non intende fermarsi. Il brano, per quattro settimane consecutive al primo posto nella top-Shazam russa e al 30° posto nella classifica mondiale di Shazam, ha tutte le carte in regola per rimanere una hit geolocalizzata ancora per poco! Zivert, ex hostess dall’invidiabile bellezza statuaria, ama definire il suo brano vintage pop. Tgcom24 vi presenta la cantante in una clip esclusiva.