Young Signorino si è sposato: "Ho una moglie ma non ho un figlio... Lo avrò presto però spero"

Anche i rapper e i trapper hanno un cuore insomma. E ultimamente lo stanno dimostrando in molti tra i famosi della scena hip hop, da Fedez a Emis Killa, passando per Jay Ax. L'amore, fulminante e coinvolgente al punto da portarlo all'altare in meno di 5 mesi, è arrivato quindi anche per Young Signorino, al secolo Paolo Caputo, trapper di 19 anni di Cesena, esploso sul web per i suoi brani dissacranti e per le sue affermazioni discutibili.

Jessica Loren, giovane biondina di cui non si sa molto altro, gli ha fatto perdere la testa. Conosciuta a maggio Young Signorino l'ha sposata il primo ottobre, come si legge nelle sue stories, dove il trapper ci tiene anche a fare chiarezza sulla questione "figlio".

La notizia che Signorino fosse già padre (da quando aveva solo 17 anni) è infatti una di quelle leggende metropolitane legate al profilo sui generisi del trapper. Lui però coglie adesso l'occasione per smentire tutto: ""Per rispetto di mia moglie mi sento di smentire la faccenda 'Young Signorino ha un figlio'. Sono stato obbligato a dire/fare certe cose. Quindi ho una moglie. Non ho un figlio. Ma avrò un figlio spero presto". Il trapper sembra avere buone intenzioni per il futuro...