Young Signorino è diventato "Calmo" e riflessivo per il debut album

LEGGI ANCHE > Young Signorino "riparte" da un nuovo Ep e da un tour tra Italia e Europa

Il 2020 è per Young Signorino l'anno della rinascita artistica. Prima collabora con Vinicio Capossela per il singolo "+peste". e poi crea e pubblica una serie di brani in stile cantautorale/conscious, come "A nessuno" e "vento di Maggio", quest'ultimo parte dell'Ep "Elementi" in collaborazione con Laioung in veste di produttore. Il singolo estivo "Mon Amour" è il primo estratto del suo primo album. che per la prima volta vede brani che abbassano i bpm e suonano molto eleganti e "rispecchiano il mood dei testi e delle tematiche".

Come racconta lo stesso trapper romagnolo: "Il titolo, che è anche un pezzo dell’album, è sia un mantra, una parola che mi ripeto spesso quando ho i periodi 'no' e quando sento che le cose non vanno come vorrei, sia come ho deciso di vivere: Calmo".

Il processo per arrivare al primo disco ufficiale è stato lungo, "Ho aspettato molto prima di compiere questo passo, perché sentivo la necessità di sperimentare e osare, prima di definire una mia identità artistica. È un album in cui è facile rispecchiarsi, perché parla di vita".

Sul suo profilo Instagram, lanciando il suo debutto ha spiegato: "Sono riuscito a raccontare senza vergognarmi, senza paletti, senza inventare niente e senza il bisogno di elogiare soldi, droga e vestiti, come fanno tutti oggi.

TI POTREBBE INTERESSARE: