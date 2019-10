Wrongonyou riparte da Milano e dall'italiano: "Le mie storie senza filtri"

Si intitola " Milano parla piano " il nuovo album di Wrongonyou , al secolo Marco Zitelli, il cantautore romano rivelatosi qualche anno fa grazie ad alcuni brani caricati su Soundcloud. Dopo il debutto di "Rebirth", del 2018, Con questo lavoro Wrongonyou si mette per la prima volta alla prova con la scrittura in italiano. Una sfida che nasce dal desiderio di mettersi a nudo davanti al suo pubblico e comunicare le sue storie e le sue emozioni senza filtri.

Un lavoro che ha portato Wrongonyou a scrivere i suoi primi pezzi in Italiano, da solo o collaborando con alcuni dei più affermati autori e produttori italiani, senza perdere la cifra stilistica della sua timbrica e del suo sound tipicamente americano e nordeuropeo. Un cambio lingua che non lo snatura, ma che anzi lo porta a un livello successivo, introducendo nella voce sonorità elettroniche su testi in italiano.

"Musicalmente ho mantenuto tutto quello che è il mondo Wrongonyou ma aggiungendo nuove cose, come per esempio corni francesi, loop di voci pitchate, batterie programmate e altre cose - spiega lui -. È stata lunga ma sono contento del risultato finale, anche perché il disco ha canzoni alle quali sono già parecchio affezionato". Tra gli autori con cui ha collaborato c'è Zibba. Con lui ha scritto tre brani del disco, tra cui il singolo apripista "Solo noi due", e la canzone che dà il titolo all'album. "E' una canzone fondamentale e molto personale - racconta -. Sono passato a vivere in questo ultimo anno dalla campagna dei castelli romani al pieno centro città milanese. E’ una canzone che ho scritto con Zibba una domenica mattina d’inverno, dove in modo quasi biografico, parlo di come vivo Milano e quello che mi trasmette il vivere in città, ma anche dal punto di vista di una coppia che ha una relazione abbastanza travagliata".

Subito dopo l’uscita del disco, Wrongonyou partirà per L’Atlante Tour, il suo primo tour in italiano. Queste le prime date annunciate:

mercoledì 20 novembre 2019| Bologna @ Locomotiv Club

venerdì 22 novembre 2019 | Cosenza @ Mood

venerdì 29 novembre 2019 | Firenze @ Viper Theatre

sabato 30 novembre 2019 | Torino @ sPAZIO211

sabato 7 dicembre 2019 | Bari @ Officina Degli Esordi

venerdì 13 dicembre 2019 | Treviso @ @New Age Club sabato

14 dicembre 2019 | Nonantola (MO) @ Vox Club