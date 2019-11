Woody Allen e Amazon risolvono la causa da 68 milioni di dollari

Allen ha fatto causa ad Amazon a febbraio dopo che è stato annullato l'accordo per quattro film. Non solo. La società non ha neanche distribuito la sua ultima pellicola "Un giorno di pioggia a New York". Ora Woody ha risolto la causa per "violazione di contratto", con un accordo di cui non sono stati resi noti i termini.



Gli avvocati del regista e di Amazon hanno presentato un avviso congiunto per archiviare il caso in un tribunale di New York. Secondo il sito Deadline, che ha citato fonti vicine all'accordo, per i legali andando avanti con la causa "alla fine non ci sarebbero stati vincitori".