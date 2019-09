Weekend al cinema, la stagione riparte con "Apollo 11" e "Angry Birds 2"

Dopo il trionfo estivo del " Re Leone " e le prime uscite dei titoli presentati alla Mostra di Venezia , il mercato si ravviva decisamente con le 10 uscite in programma nel fine settimana. Il weekend al cinema è ricco di film da non perdere: da " Apollo 11 ", che che rivela per la prima volta il meglio di tutto quanto fu ripreso in occasione dell'epica spedizione di Armstrong, all'unione e girl power di " Angry Birds 2 ". La stagione è ufficialmente ripartita.

APOLLO 11 - di Todd Douglas Miller. Dopo i molti film, le illazioni sui "falsi" d'autore da Kubrick, i documentari in stile National Geographic è finalmente la volta del documento definitivo: un filmato che rivela per la prima volta il meglio di tutto quanto fu ripreso in occasione dell'epica spedizione di Armstrong, Collins e Aldrin, dal lancio del razzo fino alla sbarco sulla luna. Una serie di serate-evento al cinema che chiudono al meglio le celebrazioni del 50esimo anniversario.

ANGRY BIRDS 2 - di Thurop Van Orman e John Rice. Uccelli e maiali, di solito nemici giurati, uniscono nuovamente le forze per difendere le loro isole dalla minaccia del crudele uccello Zeta e della sua armata. Seconda puntata del cartoon di successo dall'omonimo videogame.

E POI C'E' KATHERINE - di Nisha Ganatra con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, Paul Walter Hauser, Luke Slattery, Ike Barinholtz. Regina dei programmi televisivi della notte, Katherine vede il suo impero sfaldarsi quando subisce l'accusa di essere antifemminista e di avere una redazione tutta al maschile. Assume anche la giovane Molly come autrice, ma la mossa non riesce finchè sarà proprio la ragazza, in nome del diritto al merito, ad aiutarla e a inventare il nuovo volto di Katherine. Bel duello d'attrici.

GOOD BOYS - di Gene Stupnitsky con Jacob Tremblay, Brady Noon, Keith Williams, Molly Gordon, Enid-Raye Adams, Millie Davis, Midori Francis, Retta, Will Forte, Lil Rel Howery. Ha 12 anni, è stato invitato alla prima festa con le ragazze e teme di non sapere cosa fare se una gli chiede di baciarla. Così, coi due migliori amici prende in prestito il drone di papà e comincia a spiare le coppie; purtroppo due adolescenti si mettono in mezzo e rubano il prezioso strumento. Le catastrofi si susseguono sulla testa del povero Max.

GRANDI BUGIE TRA AMICI - di Guillaume Canet con Franois Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benot Magimel, Pascale Arbillot, Clèmentine Baert, Vale'rie Bonneton, Josè Garcia. Ritorna la commedia francese al maschile. Dopo tre anni Max viene stanato dai suoi vecchi amici mentre trascorre un periodo di riposo solitario al mare. Il pretesto e' il suo compleanno, ma non e' cosi' sicuro che il regalo sia gradito fino in fondo. Troppe cose sono cambiate nel frattempo.

LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO - di Karim Ainouz con Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos, António Fonseca, Flávia Gusmo, Fernanda Montenegro, Maria Manoella, Cristina Pereira. Arriva dal Brasile il film-rivelazione dello scorso festival di Cannes che adesso una coraggiosa distribuzione restituisce al pubblico italiano. Conferma di un grande talento registico, il film è ambientato nel 1950 a Rio de Janeiro: le due sorelle Guida e Euridice sono inseparabili e complementari finchè il padre padrone le divide reagendo all'ansia di libertà della figlia maggiore. Ma nonostante mille traversie le due donne non rinunceranno mai a cercarsi e finalmente ricongiungersi. La perla della settimana per il cinema d'autore.

TOLKIEN - di Dome Karukovsky con Nicholas Hoult, Lily Collins, Mimi Keene, Genevieve O'Reilly, Pam Ferris, Craig Roberts, Derek Jacobi, Laura Donnelly, Colm Meaney, Patrick Gibson, Anthony Boyle, Tom Glynn-Carney, Harry Gilby. Cosa c'è dietro la creazione fantasiosa della più celebre saga letteraria del XX secolo? Non è stata avventurosa la vita di J.R.R. Tolkien, tra infanzia difficile, studi regolari, college e brevi amori romantici. Ma il forte legame di amicizia con un gruppo di compagni di scuola emarginati e geniali, è all'origine della Compagnia dell'anello e il dramma della guerra mondiale il detonatore che spinse lo scrittore a trovare nelle leggende nordiche la metafora della grande paura che per anni oscuro' l'Occidente.

VOX LUX - di Brady Corbett con Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jennifer Ehle, Matt Servitto, Natasha Romanova, Daniel London. E' la storia di due sorelle, Celeste e Eleanor, che scrissero insieme una canzone grazie alla quale una delle due divenne star. Ma all'origine del successo c'era una tragedia che segna a fondo le due donne.

Escono anche: la commedia di Enrico Brignano TUTTA UN'ALTRA VITA per la regia di Alessandro Pondi e il thriller STRANGER BUT TRUE di Rowan Athale con un terrificante segreto di famiglia che riemerge dal passato.