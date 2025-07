Torna Videocittà, ottava edizione con Caribou, Victoria e Dardust

Domenica 6 luglio, il festival si concluderà con Dardust in "Urban Impressionism", un’esperienza AV curata da Videocittà, in cui la musica del noto compositore e produttore incontra le architetture digitali di Franz Rosati. Dopo il successo di marzo alla Nuvola, Dardust ripropone questo show che trasforma la musica in visione. Un incontro raro tra composizione neoclassica, elettronica avanguardista e arte audiovisiva. Durante il tramonto, inoltre, in collaborazione con CAM Sugar, sarà presentato il Cam Sugar soundsystem - Tropicale djset con Lorenzo Morresi, un progetto che unisce dance, calypso, mambo, samba, sonorità elettroniche, jazz e funk. E ancora, nei quattro giorni, un programma di sperimentazione e scoperta di nuovi talenti con Andrea Santicchia (premiere AV), Michele Di Martino (premiere AV), Touchy Toy Collective, Livia Rib, BI DISC, l’Electro Organic Orchestra, Jorrdan (premiere italiana), in scena dal Québec a Roma, passando per Myriam Bleau & Nien Tzu Weng, Seulement e Mesocosm che portano a Videocittà una performance tra glitch, poesia, corpo e visione. Un programma firmato MUTEK e Videocittà, tra ricerca elettronica e immaginari in movimento Québec Showcase co-presentato da Videocittà e MUTEK con il supporto del Conseil des arts et des lettres du Québec.