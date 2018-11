Veronica Vitale con "World Travels" cerca la mappa della felicità

Sarà in radio dal 9 novembre "World Travels", il nuovo singolo di Veronica Vitale feat. The Mad Stuntman Reel 2 Real. Il brano, di cui Tgcom24 vi offre in anteprima il video, è tratto dal disco "Inside the Outsider" che sarà disponibile dallo stesso giorno in tutti gli store digitali e uscirà anche nell’edizione speciale con il libro omonimo.