"Vermiglio", il film di Maura Delpero, vincitore del Leone d'Argento Gran Premio della Giuria all'ultima Mostra Internazionale del cinema di Venezia, è stato inserito nella cinquina finalista dei Golden Globe 2025. La pellicola è candidata ufficiale agli Oscar. Nominati anche "All we imagine as light" (Usa, Francia, India), "Emilia Pérez" (Francia), "The girl with the needle" (Polonia, Svezia e Danimarca), "I'm still here" (Brasile) e '"he seed of the sacred fig"(Usa, Germania). L'annuncio oggi sulla Cbs.