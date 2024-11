Venezia, sciopero al Teatro La Fenice: salta la prima di Otello

"Lo sciopero proclamato dalle principali sigle sindacali del Teatro La Fenice non è stato revocato, pertanto la prima recita di Otello di Verdi in programma mercoledì 20 novembre non avrà luogo". Lo rende noto la fondazione lirica di Venezia in un comunicato, precisando che "si svolgeranno regolarmente le repliche del 23, 26, 29 novembre, 1° dicembre". L'agitazione dei lavoratori aveva già fatto annullare la prima di Turandot e la prima del dittico La fabbrica illuminata - Erwartung.