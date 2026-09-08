"Nonostante tutto", la vita degli adolescenti malati di tumore sbarca a Venezia | Pier Silvio Berlusconi: "Dare loro voce per noi conta davvero"

Il progetto si inserisce nel percorso di Mediafriends, che dal 2003 promuove iniziative di solidarietà sociale attraverso la capacità di comunicazione e di coinvolgimento del Gruppo Mediaset. Mediafriends è l’Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa che persegue finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione e la promozione di progetti capaci di sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere realtà e iniziative di alto valore sociale.