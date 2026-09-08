"Nonostante tutto", la vita degli adolescenti malati di tumore sbarca a Venezia | Pier Silvio Berlusconi: "Dare loro voce per noi conta davvero"
Il cortometraggio verrà proiettato il 9 settembre a "Che Spettacolo". L'ad di Mfe: "Raccontare le loro storie e i loro sogni significa davvero"
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In occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Mediafriends, ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, presieduto da Pier Silvio Berlusconi, presenta in anteprima assoluta Nonostante tutto, un cortometraggio che racconta l’esperienza degli adolescenti in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e il loro percorso per tornare a essere protagonisti della propria storia.
La soddisfazione di Berlusconi: "Progetto che conta davvero"
Il film sarà proiettato il 9 settembre, alle ore 12 nell’ambito di "Che Spettacolo", l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Pier Silvio Berlusconi, presidente di MFE- MediaForEurope: "Portare alla Mostra del Cinema di Venezia Nonostante tutto, un cortometraggio che racconta i ragazzi dell'Istituto dei Tumori mettendo al centro le loro vite, non la malattia, per Mediafriends e per tutta Mediaset significa molto. Significa raccontare le loro storie, i loro sogni, la voglia di guardare avanti. Essere al loro fianco e dare voce a tutto questo è ciò che per noi conta davvero".
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Il progetto si inserisce nel percorso di Mediafriends, che dal 2003 promuove iniziative di solidarietà sociale attraverso la capacità di comunicazione e di coinvolgimento del Gruppo Mediaset. Mediafriends è l’Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa che persegue finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione e la promozione di progetti capaci di sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere realtà e iniziative di alto valore sociale.