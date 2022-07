Venezia 79, Julianne Moore presidente della giuria internazionale del Festival

La kermesse lagunare quest'anno si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre. Vincitrice dell'Oscar nel 2014 per "Still Alice", di un Bafta, un Golden Globe e un Emmy, l'attrice americana è celebre per la sua versatilità al cinema e in tv.

Julienne Moore è la prima attrice americana a essere stata premiata con i massimi riconoscimenti per l’interpretazione ai tre più importanti festival cinematografici: a Berlino per "The Hours" nel 2002, a Venezia per "Lontano dal paradiso" nel 2002 e a Cannes per "Maps to the Stars" nel 2014.

L'attrice guiderà la giuria composta da Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore; Leonardo Di Costanzo (Italia), regista e sceneggiatore; Audrey Diwan (Francia), regista; Leila Hatami (Iran), attrice e Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna), scrittore e sceneggiatore.