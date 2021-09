Venezia 78, il regista Bong Joon-Ho "in ginocchio" da Gianni Morandi

In una delle scene cult del suo film da Oscar "Parasite" , Bong Joon-ho aveva inserito il brano "In ginocchio da te" . Quando era sbarcato al Lido il regista coreano, Presidente di giuria a Venezia 78 , aveva espresso il suo più recondito desiderio: "Vorrei conoscere Gianni Morandi" . E così è stato. I due si sono incontrati alla Mostra del Cinema e il cantante ha documentato il momento con una divertente e virale foto in cui Bong Joon-ho si inginocchia vicino a lui.

Insieme allo scatto sui social, Morandi ha scritto: "Finalmente ho conosciuto il grande regista coreano Bong Joon-ho. È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato In ginocchio da te. Mi sono emozionato". Il regista coreano ha incontrato il cantante al Lido dove è arrivato sul red carpet per accompagnare il documentario "Ennio" di Giuseppe Tornatore.

Tutto era cominciato a Cannes nel 2019, quando Bong Joon-ho aveva conquistato la Palma d'oro e aveva lanciato la richiesta di voler conoscere Morandi. Un appello che ha rilanciato quest'anno, spiegando: "Mio padre era un grande fan della canzone italiana anni Sessanta e di Morandi, per questo ho messo nel mio film 'Parasite' la canzone 'In ginocchio da te'. Mio padre è morto lo scorso anno e io che non ho mai incontrato Morandi, vorrei tanto farlo".