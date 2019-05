Vasco Rossi, una fan di 98 anni: “Spacca al tour”. Lui la invita al concerto

Arriva da una casa di risposo del Bresciano il videomessaggio più rocker. Una fan di Vasco Rossi, 98 anni, ospite della struttura Fondazione Bianchi di Toscolano Maderno in provincia di Brescia, regista un video per il suo cantante preferito e gli augura “Spacca tutto al tour”. La risposta di Vasco non si fa attendere: le invia un disco autografato e l'invito al concerto.