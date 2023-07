Leggi Anche Vasco Rossi chiude il tour negli stadi a Salerno

Il video su TikTok Le parole di "Rewind" (Vorrei possederti/Sulla poltrona di casa mia/Con il rewind) sono state probabilmente prese alla lettera dai due ragazzi che non si sono trattenuti, per sfociare effusioni pubbliche. Azioni che hanno fatto salire agli onori della cronaca l'anonima coppia. La piattaforma ha provveduto subito alla rimozione del video, dato che non rispetta la regole vigenti sul social. La scena però aveva già fatto il giro del web, ed è stata ripostata da più utenti su Tiktok stesso e su altri social.

A Salerno la chiusura del tour A vedere Vasco Rossi a Salerno sono accorsi quasi 70mila fan per due serate, a chiusura di un tour trionfale in cui il rocker ha staccato un totale di 450mila biglietti in 11 appuntamenti, da Rimini a Bologna, da Roma a Palermo. "E ’il tour della vera rinascita. Finalmente siamo pronti davvero, abbiamo rodato con il primo rientro ai live l'anno scorso e adesso siamo allenati per correre forte", aveva spiegato il Kom.

"Con il mio popolo condividiamo insieme una strada, la percorriamo insieme. Quest’anno l’autostrada mi ha fortunatamente fatto uscire a Rimini, stadio Romeo Neri, dove abbiamo portato un po’ gioia per l’Emilia Romagna, la mia Terra cosi sorridente e ferita, é stato un orgoglio per me, l’Emilia Romagna rinascerà", avev scritto Vasco sui suoi social. Poi sono arrivati i 4 concerti a Bologna, dove ha giocato in casa. E ancora Roma, per due notti di fuoco allo stadio Olimpico, una grande storia d’amore che dura da oltre 30 anni. E ancora Palermo, allo stadio Barbera, riaperto alla musica dopo moltissimi anni, e concesso a Vasco per primo, per due serate. Infine, Salerno, che nel lontano 1978 Io vide militare per qualche giorno: "Chiudo qui nella città a cui sono affettivamente legato da allora". Con una doppia data allo stadio Arechi, dove mancava da 15 anni.