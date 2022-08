Vasco Rossi mette le cose in chiaro con i fan: "Sono disponibile ma... non sempre a disposizione"

"D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi..

per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo...", inizia così il lungo post di Vasco Rossi ai suoi fan, i quali, specie in estate, si affollano a centinaia sotto casa sua. Un assedio che al rocker di Zocca sembra cominciare a stare un po' stretto. "Ma a Vasco tutto questo fa piacere o no?", chiede retoricamente il cantante: "A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia...".