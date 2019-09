Vasco Rossi, a Bologna il matrimonio del figlio Lorenzo con la mamma della piccola Lavinia

Il racconto del loro amore - "Quattro anni fa avevo cancellato tutti i messaggi scambiati con Carlotta. Quattro anni dopo, questo sabato, lei mi sposerà". Inizia così il racconto della relazione tra Carlotta e Lorenzo, che proprio quest'ultimo ha deciso di raccontare con un post su Facebook. "Ti ringrazio perché il tempo passato con te ha risvegliato in me qualcosa, che mi portato a stare bene", continua Lorenzo, raccontando di quando la sua futura moglie, anni prima, l'aveva respinto con un "mi interessi soltanto come amico". Il figlio del Komandante conclude il suo racconto facendo riferimento anche alla sua infanzia, dicendosi felice di "realizzare una famiglia, ciò che non ho avuto da piccolo".