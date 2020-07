Vasco al mare super "rilassato"

Vasco si gode la pausa forzata dai concerti. Il settimanale "Chi" lo ha sorpreso in vacanza a Rimini, al Grand Hotel, dove il rocker di Zocca occupa la suite che è stata di Federico Fellini. Niente mare però. Per Rossi solo tanto relax in piscina e lunghe pedalate per ritrovare la forma fisica. L'artista in questi mesi si è un po' "rilassato"...