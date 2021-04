Vaccini, dopo Chiara Ferragni, Fedez rincara la dose: "Fontana e Moratti chiedete almeno scusa"

In risposta alle polemiche nate dopo il post della moglie, Chiara Ferragni , sulla vaccinazione della nonna del cantante solo a seguito di sue sollecitazioni dai social, è lo stesso Fedez ad intervenire sulle sue Instgram Stories: "Questa è la modalità Lombardia: cercare di tappare i buchi trovando delle soluzioni che non siano uguali per tutti ma che mettano a tacere le polemiche di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Chiedo a voi direttamente, Attilio Fontana e Letizia Moratti: vogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede nel cittadino stessi diritti e opportunità ma una modalità che verte a salvarsi la faccia dalla gogna mediatica?".

A far scattare la risposta dell'artista, un commento su Twitter in cui la giornalista Maria Giovanna Maglie parla di "depressione post partum" per l'influencer che ieri si era scagliata contro Regione Lombardia.

Nella stories, Fedez smentisce l'errore nella compilazione della domanda per la nonna, data da Regione Lombardia: "Questa scusa fa acqua da tutte le parti: sul sito di Aria quando si compila la richiesta per il vaccino, il comune di residenza viene messo in automatico", spiega il cantante. "Se questo non bastasse - prosegue l'artista - mia nonna la domanda la compilò mesi fa e fu contattata per essere vaccinata il giorno dopo in cui pubblicai una storia dove la Regione si scusava per il ritardo. Mia nonna quel giorno non potèuscire perché inferma a una gamba e guarda caso, settimane dopo che loro si sono dimenticati di lei, insieme a tutti gli altri anziani, viene chiamata dopo la stories di moglie".