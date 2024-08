Usa, morta a 94 anni l'attrice americana Gena Rowlands

Rowlands ha recitato in dieci film di Cassavetes ed è stata sposata con lui per 35 anni, fino alla sua morte nel 1989. La sua interpretazione nel film "A woman under the influence" (Una moglie) del 1974 in cui vestiva i panni di una casalinga la cui salute mentale è in crisi, le è valsa un Golden Globe e la prima di due nomination all'Oscar come migliore attrice.