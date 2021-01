Usa, il Coachella si arrende (di nuovo) al Covid: festival annullato per il secondo anno consecutivo

Il Coachella annullato anche nel 2021: festival goer e influencer al top dell'ultima edizione Niente edizione 2021 per il Coachella, il festival californiano che detta la linea in fatto di stile e nuovi trend 1 di 10 E' stato giudicato troppo alto il rischio contagio 2 di 10 In questa gallery, le immagini più belle di influencer e ‘Festival goer’ dell'ultima edizione 3 di 10 Festival goer - Coachella 2019 4 di 10 Festival goer - Coachella 2019 5 di 10 Festival goer - Coachella 2019 6 di 10 Festival goer - Coachella 2019 7 di 10 Festival goer - Coachella 2019 8 di 10 Festival goer - Coachella 2019 9 di 10 Festival goer - Coachella 2019 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per il secondo anno consecutivo il Coachella Valley Music and Arts Festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti degli Stati Uniti, è stato annullato a causa dell'emergenza coronavirus. Già nel 2020 era stato prima posticipato al mese di ottobre per essere poi definitivamente cancellato, rimandando l'appuntamento al 2021. Era in calendario ad aprile in California, ma si è optato per la cancellazione.