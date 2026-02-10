Ursula Corbero è diventata mamma: la Tokyo della Casa di Carta dà alla luce il suo primo figlio
L’attrice spagnola e Chino Darín celebrano la nascita del loro bambino dopo dieci anni d’amore, nel segno della riservatezza
C’è un nuovo capitolo, intimo e luminoso, nella vita di Ursula Corbero. L’attrice spagnola, diventata un’icona mondiale grazie al ruolo di 'Tokyo' ne 'La casa di carta', è diventata mamma. Insieme al compagno Chino Darín, attore argentino e figlio di Ricardo Darín, ha accolto il loro primo figlio, suggellando una storia d’amore lunga dieci anni.
La nascita è avvenuta lunedì 9 febbraio in una clinica di Barcellona, la città natale dell’attrice, lontano dai clamori mediatici e nel rispetto di quella privacy che la coppia ha sempre difeso con fermezza. Nessun annuncio ufficiale, nessuna foto condivisa: solo la conferma, filtrata dai media spagnoli, di un evento che ha riempito di gioia due famiglie molto amate dal pubblico.
Un amore nato sul set e cresciuto lontano dai riflettori
La storia tra Ursula Corbero e Chino Darín affonda le radici nel 2015, quando i due si conobbero sul set della serie La Embajada. Fin dalle prime riprese, la sintonia fu evidente, ma entrambi scelsero di vivere la relazione con discrezione, lasciando che fosse il tempo a consolidare il legame. In un mondo dominato dalla sovraesposizione social, la coppia ha sempre preferito il basso profilo, proteggendo la propria intimità anche nei momenti più importanti.
La gravidanza dell’attrice, infatti, è stata resa pubblica solo lo scorso settembre, quando Ursula Corbero ha deciso di mettere fine alle indiscrezioni con un’immagine semplice e autentica del suo pancione, accompagnata da una frase ironica e diretta: “Questa non è un’intelligenza artificiale”. Da allora, solo piccoli frammenti della sua quotidianità, spesso ambientati a Buenos Aires, città natale di Chino, e qualche dettaglio capace di accendere la curiosità dei fan, come le scarpine blu apparse sui social. Mai, però, conferme sul sesso del bambino o anticipazioni sul nome.
Una nuova vita tra famiglia e nuovi equilibri
Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il parto sarebbe avvenuto leggermente in anticipo rispetto alla data prevista, ma senza complicazioni. Una scelta, quella di partorire a Barcellona, che ha permesso a Ursula Corbero di essere circondata dalla sua famiglia in un momento così delicato. Anche per Ricardo Darín, colonna del cinema argentino, l’arrivo del bambino rappresenta un evento speciale: è diventato nonno per la prima volta.