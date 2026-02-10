Ursula Corbero è diventata mamma: la Tokyo della Casa di Carta dà alla luce il suo primo figlio

La gravidanza dell’attrice, infatti, è stata resa pubblica solo lo scorso settembre, quando Ursula Corbero ha deciso di mettere fine alle indiscrezioni con un’immagine semplice e autentica del suo pancione, accompagnata da una frase ironica e diretta: “Questa non è un’intelligenza artificiale”. Da allora, solo piccoli frammenti della sua quotidianità, spesso ambientati a Buenos Aires, città natale di Chino, e qualche dettaglio capace di accendere la curiosità dei fan, come le scarpine blu apparse sui social. Mai, però, conferme sul sesso del bambino o anticipazioni sul nome.