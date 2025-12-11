“Una notte a Teheran”: Cecilia Sala porta sul palco l’Iran tra resistenza e desiderio

Dal podcast al palco: Cecilia Sala debutta in tournée con il suo primo progetto teatrale live, “Una notte a Teheran”, di cui è autrice e protagonista. Lo spettacolo, diretto da Bruno Fornasari e prodotto da Be Water Live, porta in scena la realtà contemporanea dell’Iran, intrecciando reportage giornalistico e racconto personale, in un viaggio tra feste clandestine, proteste nelle piazze e il carcere di Evin.