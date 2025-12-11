“Una notte a Teheran”: Cecilia Sala porta sul palco l’Iran tra resistenza e desiderio

Lo spettacolo teatrale di Cecilia Sala arriva al Teatro Lirico e toccherà otto città italiane e Lugano, trasformando il suo podcast Stories in un’esperienza immersiva tra cronaca e teatro
Dal podcast al palco: Cecilia Sala debutta in tournée con il suo primo progetto teatrale live, “Una notte a Teheran”, di cui è autrice e protagonista. Lo spettacolo, diretto da Bruno Fornasari e prodotto da Be Water Live, porta in scena la realtà contemporanea dell’Iran, intrecciando reportage giornalistico e racconto personale, in un viaggio tra feste clandestine, proteste nelle piazze e il carcere di Evin.
“Una notte a Teheran” nasce dall’esperienza del podcast quotidiano Stories, prodotto da Chora Media. Sala trasforma la narrazione giornalistica in teatro, creando un’esperienza che unisce emozione e informazione. Il pubblico attraversa la notte iraniana, alternando sussurri e deflagrazioni, e vive un racconto che unisce reportage e memoria personale.
Sul palco, Sala porta le voci di giovani iraniani che resistono: feste clandestine, concerti a rischio, guerriglia nelle università. Come raccontano gli intervistati: “Siamo come le sottoculture di una volta… Ma in Iran il prezzo da pagare per muoversi fuori dalle regole è più alto. Ma ne vale la pena.” Le storie raccolte vengono intrecciate con la sua esperienza diretta, anche quella del carcere di Evin, conosciuto attraverso le parole di chi lo ha vissuto.
Lo spettacolo fonde giornalismo narrativo e linguaggio teatrale. In un dialogo tra parole e musica, la narrazione diventa immersione totale: le storie dell’Iran contemporaneo prendono vita sul palcoscenico del Teatro Lirico, restituendo un ritratto potente di un paese in bilico e della generazione di arrabbiati che lo abita.
13 gennaio - Torino, Teatro Colosseo
14 gennaio - Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber
18 gennaio - Lugano, Teatro Lac
20 gennaio - Genova, Teatro Politeama
23 gennaio - Roma, Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi
28 gennaio - Bologna, Teatro Celebrazioni
7 febbraio - Brescia, Teatro Sociale
13 febbraio - Fabriano, Teatro Gentile
16 febbraio - Firenze, Teatro Verdi