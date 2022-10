Ultimo, "Ti va di stare bene" è il suo nuovo messaggio d'amore

Ufficio stampa

Ultimo è reduce dal successo trionfale del tour "Ultimo Stadi 2022" per il quale ha ricevuto da SIAE l'importante riconoscimento del biglietto di diamante (15 date, 11 sold out e oltre 600mila spettatori), ha già collezionato 18 dischi d’oro e 53 dischi di platino, tra cui anche il disco d’oro per la collaborazione con Ed Sheeran per il singolo “2step”.

La nuova canzone conferma alcuni elementi presenti già in "Vieni nel mio cuore" spostando però in avanti la ricerca di una nuova fase musicale: una power ballad, dalla dinamica spiccata, che alterna momenti intimi e calmi a slanci più rock con un muro di suono importante. Sul piano lirico invece i fan saranno felici di ritrovare la classica poetica di Moriconi, un testo doloroso, che parla d'amore e di perdita. "E certo che perdo la calma / lo specchio sembra una tv / mi osservo e sento che mi manca / il mondo che avevamo e non c'è più". Nessun riferimento alla vita privata del momento, dato che Ultimo da tempo vive la sua storia d'amore felice con Jacqueline Luna Di Giacomo.

Sono già annunciati i nuovi appuntamenti live per il prossimo anno, Ultimo incontrerà il proprio pubblico in occasione del tour "Ultimo Stadi 2023: La favola continua…". La tournée partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio.