Sembrava che tra loro fosse finita e invece Niccolò Moriconi, in arte Ultimo e Federica Lelli si sono voluti dare un'altra chance. Il cantante e la sua storica fidanzata hanno scelto Capri e la Costiera Sorrentina per "ricucire" il loro amore e, dagli scatti pubblicati dal settimanale "Chi"... pare proprio ci siano riusciti.

Tra baci hot, bagni, serenate e coccole da innamorati i due giovani si sono concessi una fuga in stile luna di miele. Unica concessione social però una serenata dedicata a Federica: per il resto basso profilo e il più lontano possibile dai riflettori.

Dopo aver messo in "pausa" la loro relazione, prima del Festival di Sanremo 2019, a causa dei troppi impegni lavorativi di lui, il cantante “sbanca” classifiche e l’influencer romana hanno deciso quindi di riprovarci.

E questa volta sembrano fare sul serio.