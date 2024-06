Ultimo non si ferma: "Nel 2025 ancora negli stadi"

Il 2025 sarà ancora un anno di stadi per Ultimo. Nonostante l'intenzione manifestata fino a poche settimane fa di prendere un periodo di pausa, il cantautore ammette di non resistere al calore travolgente del pubblico. "Avevo detto che mi sarei fermato l'anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest'anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo", ha detto dal palco del primo Stadio Olimpico della sua stagione romana.