Tyler Sanders, muore a 18 anni la star di "Just Add Magic: Mystery City"

Tyler Sanders è morto a 18 anni , le cause del decesso non sono state ancora rese note. A confermare la notizia al giornale dello spettacolo "Variety" è stato il suo agente. L'attore era stato nominato agli Emmy Awards per la sua partecipazione alla serie tv "J ust Add Magic: Mystery City ".

Ben Stiller ambasciatore Onu in visita a Leopoli: "Con le vittime della guerra in Ucraina per amplificare la solidarietà"

Tyler ha cominciato a recitare all'età di 10 anni e nel 2017 è arrivato il primo ruolo importante per la tv nei panni di Sam Underwood in "Fear the Walking Dead". Nel 2018 è apparso in "The Rookie", mentre nel 2019 è stato guest-star nell'episodio finale della serie fantasy per bambini "Just Add Magic" e poi nella serie spin-off "Just Add Magic: Mystery City".

Per quel ruolo, Sanders ha ricevuto una nomination per la migliore interpretazione principale in un programma per bambini ai Daytime Emmy Awards.

Tyler ha lavorato anche per il cinema nei film "The Reliant" e "The Price We Play". La sua ultima apparizione è stata ad aprile in un episodio della serie "9-1-1: Lone Star". Sul corpo verrà effettuata una autopsia per chiarire le cause del decesso.

TI POTREBBE INTERESSARE: