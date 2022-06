Tutti gli "Errori" di Nico Flasher

" Errori " è una canzone di rinascita artistica in cui vengono esorcizzati gli sbagli passati per lasciare spazio ad un nuovo inizio.

L'artista che su Tiktok conquista con i suoi extrabeat riparte da questo brano che mette in luce sua caratteristica vincente, ed è pronto a partire con nuovi brani in cui esprimerà tutto il suo potenziale pop.

Il brano parte con un extrabeat e poi si apre in una melodia che accompagna il racconto: "Non so più che farci, fumo e passano gli anni, ti vorrei fra i miei drammi o forse no e non so più che farci, sai che infondo mi piaci ma quando dici che mi ami lo odio".

"Mi hanno sempre detto che l’extrabeat non è tutto in una canzone - spiega Nico - mi rendo conto che molti mi seguono solo per quella mia capacità, lo vedo sopratutto da Tik Tok, molte persone rimangono incredule e si chiedono come io faccia a rappare a certe velocità, sono consapevole che i tecnicismi sono solo una piccola parte di ciò che posso dimostrare, per questo motivo ho fatto 'Errori', un brano che inizia con un extrabeat potentissimo per gli appassionati di quella roba e che muta in una canzone vera e propria con top line ben studiate mirate a calcare un significato molto intimo di rivalsa con l’obbiettivo di esorcizzare gli sbagli del passato e dare spazio a un nuovo inizio".

