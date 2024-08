Travis Scott fermato a Parigi per rissa

Nuovi guai per Travis Scott. Dopo l'arresto per stato di ubriachezza a Miami, la star del rap è stata fermata a Parigi per rissa con il suo body guard. All'alba la polizia è stata chiamata all'Hotel Four Season Georges V e ha fermato l'artista per "violenze contro un agente della sicurezza" che era intervenuto per separare il rapper dalla sua guardia del corpo. E' quanto riferisce la procura di Parigi confermando le indiscrezioni lanciate del giornale "Valeurs Actuelles". "Era ubriaco", hanno riferito alcune fonti.