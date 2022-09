Transmissions, la 14esima edizione "celebra la sperimentazione"

Il festival di Associazione Culturale Bronson, che chiama a raccolta nella città romagnola il meglio della ricerca internazionale in ambito sonoro, giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione e sposta il suo headquarter dal complesso ex-industriale delle Artificerie Almagià, sede storica della manifestazione, agli spazi del Teatro Rasi, che ospiterà insieme al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna le avanguardie più sorprendenti della scena internazionale. La line-up della nuova edizione si intitola Exploring the Sound e vedrà protagonisti 11 artisti e band da 6 Paesi del mondo per un viaggio unico attraverso i linguaggi sonori del contemporaneo.

Il format di Transmissions prevede di affidare ogni anno la curatela a un artista differente. Dopo il tandem Martin Bisi / Radwan Ghazi Moumneh (Jerusalem in My Heart) e quella di Francesco Donadello, che nel 2021 ha ripreso il percorso interrotto dall’arrivo della pandemia, nel 2022 Bronson ha scelto la direzione artistica di

Marta Salogni

, una delle producer italiane di maggiore successo internazionale: di base a Londra, vincitrice quest’anno del Music Producer Guild (uno dei massimi riconoscimenti del settore in UK) come Producer of the Year. L'artista ha già vinto nel 2018 l'MPG come Breakthrough Engineer Of The Year e nel 2020 come Breakthrough Producer Of the Year, lavorando inoltre con artisti del calibro di Björk, Bon Iver, Animal Collective, FKA Twigs, Frank Ocean, The xx.

"È un onore avere la possibilità di curare quest’anno la line up del festival, dopo avervi partecipato nel 2021. Ho invitato artiste e artisti di cui ho assoluto rispetto, e che si danno alla propria arte con la massima dedizione: una dedizione che traspare inequivocabilmente sia dai loro dischi sia dalle loro performance, che non vedo l’ora si materializzino sul palco del Teatro Rasi. Sono fonte di ispirazione per me e molti altri, e portavoce di un approccio alla musica che celebra la sperimentazione, la ricerca, la spontaneità, e sfida lo status quo. Esploreremo questi concetti insieme, attraverso l’unicità di ciascuno e come collettività all’interno del cantiere creativo di Transmissions", ha dichiarato Marta Salogni.

Il programma del festival vede protagoniste alcune delle artiste più rappresentative e acclamate del panorama internazionale, da

Lucrecia Dalt

Kali Malone

Valentina Magaletti

Special Ensemble Performance

Sam Shepherd (A.K.A. Floating Points)

(alla cui è dedicata l’ultima copertina del magazine The Wire) a. Tra gli highlight la, che sabato 26 novembre vedrà, Valentina Magaletti, Miriam Adefris e la stessa Marta Salogni per la prima volta insieme sul palco del festival per un inedito live set. Come sempre, il programma di Transmissions non si limiterà alla musica, accogliendo all’interno del suo format aperto i differenti linguaggi del contemporaneo: a inaugurare il programma di giovedì e venerdì, saranno infatti le performance di Erland Cooper, che presenta il suo Landform, e dell’esplosivo duo inglese Bullyache, entrambe in prima nazionale.

IL PROGRAMMA

Giovedì 24 novembre

Lucrecia Dalt (CO) - live

Silvia Tarozzi (Quintet) (IT) - live

Erland Cooper (UK) presents Landform - special event

Venerdì 25 novembre

Kali Malone (US) - live

Maria Valentina Chirico (IT) - live

Bullyache (UK) - Music & dance performance - special event

Sabato 26 novembre

Sam Shepherd (A.K.A. Floating Points) (UK) electronics | Marta Salogni (IT/UK) tape machines | Valentina Magaletti (T/UK) drums | Miriam Adefris (AT/ET) harp - live

Valentina Magaletti (IT/UK) - live

Francesco Fonassi (IT) - live