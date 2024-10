Torna Transmissions con un'edizione curata da Moor Mother

Moor Mother chiama a raccolta a Ravenna collaboratori di nuovo e lungo corso, tra i quali spicca il collettivo White People Killed Them, guidato dal premio Pulitzer Raven Chacon e composto da Marshall Trammer, parte dell’avant-improvisation duo Black Spiritual, e dal fondatore dei Deerhoof, John Dieterich; l’inedito The Hoi Ensemble, creato ad hoc per l’occasione e capitanato dalla stessa curatrice insieme al trombettista canadese Aquiles Navarro (con lei negli Irreversible Entanglements), alla soprano e compositrice anglo-irachena Alya Al-Sultani, al percussionista austriaco Lukas König e al polistrumentista e arrangiatore Simon Sieger (tra i guest artist di The Art Ensemble of Chicago e Legacy Quintet); lo scrittore e performer londinese Imani Mason Jordan, che Moor Mother accompagnerà sul palco nella serata inaugurale del festival; Nkisi, producer e visual artist nata in Congo (cresciuta in Belgio, prima di trasferirsi nel Regno Unito) fondatrice del collettivo ed etichetta discografica NON Worldwide e tra le protagoniste della riscoperta dell’afrofuturismo; la dj e produttrice americana Dj Haram, autrice nel 2022 insieme a Moor Mother dell’acclamato "Nothing to Declare" per Hyperdub; il cantante, autore e produttore keniota Martin Kanja, alias Lord Spikeheart, figura di spicco della scena metal africana grazie alla sua miscela esplosiva di growls gutturali e rap; Shapednoise, dj e sound designer di origini siciliane con base a Berlino, capace di fondere magistralmente nel suo lavoro industrial music, rave, e grime; infine, l’electro-dance incendiaria di R.Y.F., tra le scoperte più intriganti di casa Bronson Recordings, uscita con il nuovo album "Deep Dark Blue" che vede la partecipazione di Skin e della stessa Moor Mother.