Tour annullato: niente Italia per Tove Lo, la popstar che ama cantare in topless

I fan di Tove Lo dovranno aspettare ancora un po'. La stella del pop svedese si sarebbe dovuta esibire per la prima volta in Italia al Circolo Magnolia di Milano il 7 luglio ma tutto il suo tour è stato annullato a causa dell'emergenza coronavirus e con esso anche la data italiana. Con quattro album e tour internazionali alle spalle, è diventata celebre per gli show provocatori, dove si mostra spesso a seno nudo .

Ebba Tove Elsa Nilsson, in arte Tove Lo, è nata a Stoccolma e da qualche anno si è fatta notare sulla scena internazionale. Con il suo pop ad ampio spettro ha conquistato il pubblico di molti Paesi, raggiungendo una fama che si è poi amplificata con i suoi exploit durante i concerti. Dal Coachella a Glanstonbury, passando per i suoi tour personali, Tove Lo ha fatto del flash (alzare la maglietta per mostrare il seno nudo) un appuntamento caratterizzante i suoi show.

A Milano sarebbe dovuta venire per il tour relativo all'ultimo album, "Sunshine Kitty", uscito a settembre. Purtroppo al momento si parla di cancellazione e non di slittamento. I possessori dei biglietti già acquistati riceveranno un voucher per un importo pari alla cifra dell’acquisto del biglietto. Per vedere Tove Lo da vicino invece servirà solo molta pazienza...





