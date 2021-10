Tornata sulla Terra la squadra che ha girato il primo film nello spazio

Instagram

La squadra russa che ha girato il primo film nello spazio è rientrata sulla terra a bordo della navicella Soyuz, atterrata nelle steppe del Kazakistan dopo un viaggio di tre ore e mezza dalla Stazione spaziale internazionale. La squadra era partita il 5 ottobre per le riprese di un film intitolato "The Challenge", in cui un chirurgo si reca sulla Iss per salvare un membro dell'equipaggio che ha bisogno di un'operazione urgente in orbita.