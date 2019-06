Tornano in scena La Crus, all'Elfo Puccini la prima data del nuovo tour

Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti rianimano i La Crus, gruppo simbolo del rock italiano anni 90. A venti anni dalla prima rappresentazione tornano in scena in un'inedita versione a due, con lo spettacolo che fotografa il loro approccio artistico/avanguardista "Mentre le ombre si allungano - appunti scenici per voci, suoni e immagini". Non una reunion, specificano, ma la riproposizione di uno spettacolo che ha rappresentato uno step importante per la loro storia. La prima uscita è all'Elfo Puccini di Milano dal 2 al 4 luglio.