Torna Piano City Milano, il programma dell'11esima edizione da Abdullah Ibrahim a Francesco Tristano

In programma oltre 216 concerti in tutta la città, e non solo, che coinvolgono più di 300 artisti che si esibiranno in 100 location. Una manifestazione unica nel suo genere che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini, investe per una città sempre più attiva, grazie alla musica e a un programma diffuso sul territorio in maniera capillare. A inaugurare il festival venerdì 20 maggio, alle ore 21.00, è Abdullah Ibrahim , leggenda vivente del jazz, di origine sudafricana, attivo dagli anni 70 e da allora tra i protagonisti della scena musicale mondiale, nel parco della Galleria d’Arte Moderna.

"Piano City Milano è il festival che accompagna una città viva e dinamica con musica da tutto il mondo. I pianoforti prendono posto in ogni quartiere, dai giardini della Galleria d’Arte Moderna fino a oltre i confini urbani, nei nuovi luoghi di Milano e in altri in trasformazione aperti eccezionalmente in anteprima. Proponiamo prospettive inedite sul territorio e sulla musica, a partire dal concerto inaugurale del grande Abdullah Ibrahim. A seguire tanti altri nomi italiani e internazionali di spicco con musiche create per l’occasione, eventi spettacolari a sei pianoforti e a otto mani. Un grande grazie ai partner che rendono possibile una manifestazione unica, che incanta la città a suon di pianoforte" ha spiegato Ricciarda Belgiojoso, Direzione Artistica di Piano City Milano.

Anche per questo 2022 il festival torna quindi a raccontare e valorizzare la città invitando il pubblico a scoprire secondo nuove prospettive contesti unici, nuovi e vecchi quartieri, luoghi rappresentativi e altri in corso di riqualificazione, spazi eccezionalmente aperti per l’occasione. I concerti sono pensati appositamente per ognuno dei luoghi, spaziando tra diversi generi musicali, dalla classica al pop, dal jazz all’elettronica.

Oltre alle sedi storiche come i Giardini della GAM, Volvo Studio Milano, la Rotonda della Besana (sede del MUBA - Museo dei Bambini di Milano), Triennale Milano Teatro, il Museo Teatrale alla Scala, l’Ippodromo Snai San Siro, si aggiungono nuovi importanti spazi come il parco del Campus Bocconi, l’ADI Design Museum, la Passeggiata Boris Pasternak alla Fondazione Feltrinelli, Piazza Olivetti nel business district Symbiosis e il giardino di via Ludovico di Breme presso il Certosa District. Altre novità per il festival sono il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini del Teatro alla Scala e la Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Un’attenzione particolare è rivolta alle periferie, con concerti nei cortili MM, nei campi di Vaiano Valle, al quartiere Adriano, in cascine che diventano centri culturali e a Casa Enzo Jannacci, la struttura pubblica d’accoglienza più grande d’Europa. E ancora tanta musica nei parchi di Villa Finzi, di Chiesa Rossa, al Parco delle Cave e al Parco Lambro.

I giardini della GAM (Galleria D’Arte Moderna) come da tradizione sono il cuore del festival. Sabato 21 maggio alle ore 20.00 apre la serata la pianista olandese Iris Hond con “Close”, seguita alle ore 21.00 da Gilda Buttà con le colonne sonore più amate del grande Ennio Morricone, con cui ha collaborato per lungo tempo. Alle ore 22.00 sale sul palco John Medeski tra blues e sonorità elettroniche, conclude la serata alle 23.00 il potente duo di Francesco Tristano e Rami Khalife. Domenica 22 maggio alle ore 20.00 si esibisce Rosey Chan, star della scena londinese, e alle ore 21.00 l’acclamato duo jazz di Ray Lema e Laurent De Wilde. Per la chiusura, il festival propone un duo inedito con Frida Bollani che per l’occasione si esibisce con lo special guest Oren Lavie.

Come ogni anno, oltre ai concerti in giro per la città, Piano City Milano propone una serie di Piano Lesson, incontri in cui i grandi maestri svelano al pianoforte i segreti del mestiere e numerosi progetti dedicati ai più piccoli. Pe ril programma completo degli eventi www.pianocitymilano.it