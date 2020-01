Torna la coppia Mel Gibson-Danny Glover: si farà "Arma letale 5"

Torna il buddy movie che ha fatto a storia del cinema. "Arma letale 5" si farà. E' non è l'unica notizia buona per i fan della saga. Nel film farà ritorno la coppia storica formata dagli attori Mel Gibson e Danny Glover nei panni degli agenti di polizia Martin Riggs e Roger Murtaugh. Non solo. Il quinto capitolo sarà diretto dall'89enne Richard Donner, già dietro la macchina da presa di tutti e quattro gli altri episodi, l’ultimo dei quali risale a ben 22 anni fa.