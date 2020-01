Tommaso Paradiso torna con un nuovo singolo, "I nostri anni": "La mia canzone manifesto"

“Nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto...", così Tommaso Paradiso descrive "I nostri anni” il suo nuovo singolo appena uscito, prodotto da Matteo Cantaluppi . E il cantante aggiunge:"È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta questo brano per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone...".

La canzone è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità, dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte. Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordi a Kant.

La descrizione dei nostri anni che porta a una domanda universale sulla felicità: Cos’è che ci fa sentire polvere di stelle?

A partire dal 21 ottobre 2020 Paradiso partirà poi per “SULLE NUVOLE TOUR”, dove sarà protagonista sui palchi dei principali palazzetti italiani.

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, toccherà 10 città e inizierà dal Palazzo dello Sport di Roma (21 ottobre), per poi fare tappa a Napoli (27 ottobre), Bari (30 ottobre), Reggio Calabria (3 novembre), Catania (6 novembre), Milano (11 novembre), Jesolo (14 novembre), Firenze (25 novembre), Bologna (28 Novembre) e concludersi al Pala Alpitour di Torino il 4 dicembre 2020.

Il cantante proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta in cui non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d'Amore”, “New York”, “Felicità Puttana” e “Maradona y Pelé” (al 2° posto nella Top 100 of the year 2019 italiana EarOne e alla posizione #9 nella Top 100 of the year EarOne) oltre naturalmente ai singoli “I nostri anni” e “Non avere paura”, uscito il 25 settembre e già certificato disco di platino (Island Records).

A oltre due mesi dall’uscita, il brano è ancora presente nella Top 10 delle classifiche Apple Music, iTunes, EarOne e nella Top 15 della FIMI/Gfk. Su Spotify il brano ha raggiunto 22 milioni di stream e su Youtube il suo video conta oltre 17 milioni di views.

