Tiziano Ferro pubblica il nuovo singolo "Accetto miracoli" in attesa dell'omonimo album

Arriva venerdì 20 settembre "Accetto Miracoli" , il nuovo singolo di Tiziano Ferro . Si tratta della title-track e secondo estratto dall’omonimo album atteso per il 22 novembre 2019. Il brano arriva infatti dopo la pubblicazione di "Buona (cattiva) sorte", uscito a maggio e che ha segnato il ritorno di Tiziano sulle scene. L'artista presenterà dal vivo le nuove canzoni da maggio a luglio 2020, quando sarà impegnato nel tour negli stadi italiani TZN2020 .

"La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino – racconta Ferro - parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole - Dio, Universo, potere superiore - poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono".



Tiziano Ferro inaugurerà il tour negli stadi italiani con TZN2020 a partire dal 30 maggio 2020 (Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro). A seguire farà tappa il 5 e il 6 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo), il 3 luglio a Bari (Stadio San Nicola), il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 a Cagliari Fiera e si concluderà mercoledì 15 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.