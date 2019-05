Tiziano Ferro lancia il singolo "Buona (Cattiva) Sorte": "E' una rinascita"

" Buona (Cattiva) Sorte " esce il 31 maggio ed è il primo singolo che anticipa il nuovo album di Tiziano Ferro , " Accetto Miracoli ", atteso il 22 novembre. La voce e la melodia di Tiziano si fondono con l'inconfondibile stile di Timbaland . Una perfetta unione tra la scrittura del cantautore e il beat del producer americano. "Per me è una rinascita - spiega Ferro - È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato".

"È solo un assaggio di quello che sarà un disco - prosegue - che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove".

Il brano, disponibile anche in vinile 45 giri numerato, dal 16 maggio è in preorder e presave su tutte le principali piattaforme digitali.

LA TRACKLIST - Tiziano ha anche svelato la tracklist completa dell’album: "Accetto Miracoli", "Vai ad amarti", "Amici per errore", "Seconda pelle", "Balla per me", "In mezzo a questo inverno", "Come farebbe un uomo", "Un Uomo Pop", "Il destino di chi visse per amare", "Casa a Natale", "Le 3 parole sono 2" e "Buona (Cattiva) Sorte".